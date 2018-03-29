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ve ne kadar? (29 Mart 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?
4,0040 liradan, avro 4,9420 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,0040 liradan, avro 4,9420 liradan güne başladı.

'da 4,0020 liradan alınan dolar, 4,0040 liradan satılıyor. 4,9400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9420 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0120 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9600 lira olmuştu.
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  • 29 Mart 2018, Perşembe 09:07
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