; 21 / 14 21 / 13 7 / 5 19 / 5 16 / 9 13 / 9 11 / 9 17 / 14 16 / 4 18 / 12 18 / 10 11 / 6 10 / 8 19 / 9 14 / 8 8 / 6 18 / 11 13 / 6 8 / 5 10 / 5 11 / 8 12 / 6 11 / 8 10 / 7 11 / 10 20 / 7 10 / 8 14 / 4 21 / 11 20 / 10 15 / 6 7 / 5 20 / 10 12 / 10 19 / 10 14 / 8 18 / 12 25 / 13 9 / 5 21 / 15 11 / 7 17 / 11 16 / 11 10 / 7 15 / 10 17 / 6 8 / 5 19 / 10 12 / 9 12 / 3 15 / 9 18 / 12 10 / 7 15 / 10 6 / 5 21 / 11 16 / 9 20 / 15 14 / 7 16 / 8 15 / 9 15 / 8 11 / 9 20 / 13 15 / 11 9 / 6 11 / 9 20 / 14 10 / 8 16 / 9 22 / 15 17 / 14 11 / 5 16 / 12 13 / 11 20 / 7 7 / 6 16 / 7 12 / 8 13 / 8 10 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Dolar 4,0040 liradan, avro 4,9420 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 4,0040 liradan, avro 4,9420 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 4,0020 liradan alınan dolar, 4,0040 liradan satılıyor. 4,9400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9420 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0120 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9600 lira olmuştu. 29 Mart 2018, Perşembe 09:07
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