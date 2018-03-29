Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı.
Emekliye intibakta son söz Meclis’in
Etiketler: SGK , zam , meclis , ssk , emekli maaşı
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