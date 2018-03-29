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Emekliye intibakta son söz ’in


Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak 'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı.

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  • 29 Mart 2018, Perşembe 09:18
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