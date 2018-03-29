29 Mart Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altında yükseliş sürüyor. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. Gram altın 172-173 lira arasında değişen fiyatıyla yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise altının gramı kaç lira? Altın ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte 29.3.2018 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

171,22 liradan alınırken, 171,27 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 274,28 liradan alınırken 280,49 liradan satılıyor. Yarım altın da 546,86'dan alınırken 560,97 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1138,00 liradan alınıp 1150,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2742,85 liradan alınırken 2785,99 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.