25 bin öğretmen göreve başlayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmetYılmaz, "Yeni öğretmen alımı döneminibaşlattık. 25 bin öğretmen atamasıgerçekleştirilecek. Bunlardan binöğretmeni de belki daha fazlasını, Van'agönderme konusunda mutabakatavardık" dedi. Van'da çeşitli temaslardabulunan Yılmaz, Türkiye'de şu ana kadar60 milyar liranın üzerinde eğitimyatırımı yaptıklarını, Van'da da eğitimyatırımlarının 2 milyar liraya yaklaştığınıbelirterek, bu yatırımlarla Van'da 2002'deilk öğretimde derslik başına düşen öğrencisayısının 52'den 28'e düştüğünü söyledi.
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