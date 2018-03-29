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25 bin öğretmen göreve başlayacak

25 bin öğretmen göreve başlayacak
Bakanı İsmet Yılmaz, "Yeni öğretmen alımı dönemini başlattık. 25 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bunlardan bin öğretmeni de belki daha fazlasını, Van'a gönderme konusunda mutabakata vardık" dedi. Van'da çeşitli temaslarda bulunan Yılmaz, 'de şu ana kadar 60 milyar liranın üzerinde eğitim yatırımı yaptıklarını, Van'da da eğitim yatırımlarının 2 milyar liraya yaklaştığını belirterek, bu yatırımlarla Van'da 2002'de ilk öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 52'den 28'e düştüğünü söyledi.
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