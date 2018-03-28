Twitter’ın yasağı Bitcoin’i vurdu

Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin'de düşüş sürüyor. Facebook ve Google'ın ardından bugün Twitter kripto para reklamlarına resmen yasak getirdiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatı 8.500 dolar civarından 7.800'lere geriledi. Yılbaşından bu yana Bitcoin'in fiyatı 6.000 dolardan fazla eridi. Bitcoin, 1 Ocak 2018'de 14.050 dolardan işlem görüyordu. Öte yandan diğer kripto para birimlerinde de düşüşler görüldü 9.750 borsada işlem gören toplam 1589 kripto paranın piyasa değeri ise dün 303 milyar dolara geriledi.
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