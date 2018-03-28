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ve ne kadar? (28 Mart 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?
3,9820 liradan, avro 4,9460 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 3,9820 liradan, avro 4,9460 liradan güne başladı.

'da 3,9800 liradan alınan dolar, 3,9820 liradan satılıyor. 4,9440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9460 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9790 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9370 lira olmuştu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 09:18
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