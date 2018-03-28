S&P gerçeği gördü 100 notçuyu kovdu

Verdikleri notlarla büyük tartışma yaratan ve soru işaretleri oluşturan kredi derecelendirme kuruluşları açısından ilginç bir gelişme yaşandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 100'den fazla analistini işten çıkarırken, en kıdemli ülke notu analistlerinden de en az 5'inin görevine son verdi. Edinilen bilgiye göre, yeniden yapılanma kapsamında, en az 130 ülkenin kredi notunu derecelendiren ülke kredi notu birimi, bankacılık sektörüne odaklanan finansal hizmetler iş biriminin altına yerleştirilecek.