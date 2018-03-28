;
Yol Durumu
  1. Twitter’ın yasağı Bitcoin’i vurdu
  2. Türkiye’ye rekor talep

S&P gerçeği gördü 100 notçuyu kovdu

S&P gerçeği gördü 100 notçuyu kovdu
Verdikleri notlarla büyük tartışma yaratan ve soru işaretleri oluşturan kredi derecelendirme kuruluşları açısından ilginç bir gelişme yaşandı. Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), 100'den fazla analistini işten çıkarırken, en kıdemli ülke notu analistlerinden de en az 5'inin görevine son verdi. Edinilen bilgiye göre, yeniden yapılanma kapsamında, en az 130 ülkenin kredi notunu derecelendiren ülke kredi notu birimi, bankacılık sektörüne odaklanan finansal hizmetler iş biriminin altına yerleştirilecek.
Etiketler:
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar