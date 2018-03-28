Türkiye’ye rekor talep

Yabancı yatırımcının gözdesi haline gelen Türkiye'ye dün rekor talep geldi. Bu kapsamda Akbank 1 günde 2 milyardolarlık yurt dışı finansmanı temin ederken, Zorlu Enerji de Kuveyt Yatırım Ajansı'ndan (KIA) kredi sağladı. KIA'ya doğrudan bağlı ve altyapı projelerine yatırım yapan Wren House InfrastructureManagement Limited'in aracılığı ile imzalanan kredi sözleşmesi şartları dahilinde Zorlu Enerji'ye toplam 250 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ardıl kredi tahsis edildi. Akbank da Mart 2017'de aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.1 milyar dolarlık kısmını 1.2 milyar dolar olarak yeniledi. Akbank, geçtiğimiz yıl aldığı krediye göre 1.5 milyar dolar talep toplayıp tarihi rekor kırdı.
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