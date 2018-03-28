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’ye rekor talep

Türkiye’ye rekor talep
Yabancı cının gözdesi haline gelen 'ye dün rekor talep geldi. Bu kapsamda Akbank 1 günde 2 milyar dolarlık yurt dışı finansmanı temin ederken, Zorlu Enerji de Kuveyt Yatırım Ajansı'ndan (KIA) kredi sağladı. KIA'ya doğrudan bağlı ve altyapı projelerine yatırım yapan Wren House Infrastructure Management Limited'in aracılığı ile imzalanan kredi sözleşmesi şartları dahilinde Zorlu Enerji'ye toplam 250 milyon dolar tutarında, 5 yıl vadeli ardıl kredi tahsis edildi. Akbank da Mart 2017'de aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1.1 milyar dolarlık kısmını 1.2 milyar dolar olarak yeniledi. Akbank, geçtiğimiz yıl aldığı krediye göre 1.5 milyar dolar talep toplayıp tarihi rekor kırdı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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