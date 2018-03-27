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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vergi Kanunu'nu onayladı

Erdoğan herkesi ilgilendiren o kanunu onayladı

7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'ncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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  • 27 Mart 2018, Salı 16:58
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