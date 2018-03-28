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operasyona ‘tepe’den başladı

Taksi operasyona ‘tepe’den başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, lerin tepe lambalarını ve durakları 'teknolojik' hale getiriyor. Tepe lambasının renginden taksinin dolu ya da boş olduğunun anlaşılması ve vatandaşların bu konuda yaşadığı ikilemi ortadan kaldırmak amacıyla belediye tarafından çalışma başlatıldı. Yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek. Bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek. Yeni tip taksi tepe lambaları, ilk etapta belediye kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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