Taksi operasyona ‘tepe’den başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerin tepe lambalarını ve durakları 'teknolojik' hale getiriyor. Tepe lambasının renginden taksinin dolu ya da boşolduğunun anlaşılması ve vatandaşların bu konuda yaşadığı ikilemi ortadan kaldırmak amacıyla belediye tarafından çalışma başlatıldı. Yeni tip tepe lambaları, taksi boş olduğunda yeşil, dolu olduğunda kırmızı, rezerve olduğunda ise turuncu renkte yanacak. Ayrıca tepe lambalarına konulacak sensörler sayesinde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi, trafik yoğunluğu gibi veriler toplanabilecek. Bu bilgiler derlenerek yolculara sunulabilecek. Yeni tip taksi tepe lambaları, ilk etapta belediye kontrolünde çalışan 'iTaksi'lere uygulanacak.
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