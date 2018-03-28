Makam süiti

Nevruz Bayramı dolayısıyla İranlılar adeta Türkiye'ye akın etti. 13 günlük tatili Türkiye'de değerlendirmek isteyen İranlılar'ın ilk durağı Van oldu. Van'da Nevruz öncesi yüzde10 dolulukla hizmet veren otellerin ve pansiyonların yüzde 100 doluluğa ulaştığı görülürken, kimi turistlerin de yer bulamayarak çevre illere gittiği gözlendi. Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Van'da İskeleÖğretmenevi MüdürüMahmut Öztekin, makam odasını yataklar koydurarak hizmete sundu. Van'da her sene 20 günlük bir yoğunluğun yaşandığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu: "Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk. Misafirperverlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Son 15 gündür çok büyük bir yığılma var, herkesin bu misafirlerimiz için elini taşın altına koyması gerekiyor." İranlı turistler Van'da hem eğleniyor hem de alışveriş yaparak esnafı sevindiriyor.
TRABZON'DA İRANLITURİST BEREKETİ Trabzon'a gelen İranlı turist sayısında önceki yıla oranla yüzde 15'lik bir artış yaşandığı belirtildi. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan vatandaşlarının Nevruz tatili için Trabzon'u tercih ettiklerini belirten Türkiye Seyahat AcentalarıBirliği Doğu Karadeniz Yürütme KuruluBaşkanı Suat Gürkök, Trabzon olarak İran nezdinde 4 yıl önce yaptıkları çalışmaların semeresini görmeyebaşladıklarını söyledi.
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