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süiti

13 günlük Nevruz tatilini Van’da geçirmek isteyen İranlılar, kentte otelleri doldurdu. Yer bulamayan lere, Müdürü Öztekin, odasını açtı. Makamını otel süiti yaptırdı

Makam süiti
Nevruz Bayramı dolayısıyla İranlılar adeta 'ye akın etti. 13 günlük tatili Türkiye'de değerlendirmek isteyen İranlılar'ın ilk durağı Van oldu. Van'da Nevruz öncesi yüzde 10 dolulukla hizmet veren otellerin ve pansiyonların yüzde 100 doluluğa ulaştığı görülürken, kimi lerin de yer bulamayarak çevre illere gittiği gözlendi. Otellerin tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Van'da İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, odasını yataklar koydurarak hizmete sundu. Van'da her sene 20 günlük bir yoğunluğun yaşandığını anlatan Öztekin, şöyle konuştu: "Turistlerin dışarıda kalmamaları için makam odamızı onların hizmetine sunduk. Misafirperverlik konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Son 15 gündür çok büyük bir yığılma var, herkesin bu misafirlerimiz için elini taşın altına koyması gerekiyor." İranlı turistler Van'da hem eğleniyor hem de alışveriş yaparak esnafı sevindiriyor.

'DA İRANLI TURİST BEREKETİ
Trabzon'a gelen İranlı turist sayısında önceki yıla oranla yüzde 15'lik bir artış yaşandığı belirtildi. Özellikle İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan vatandaşlarının Nevruz tatili için Trabzon'u tercih ettiklerini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, Trabzon olarak İran nezdinde 4 yıl önce yaptıkları çalışmaların semeresini görmeye başladıklarını söyledi.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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