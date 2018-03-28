Aycı: rekor müjdesi için hazırlanıyoruz

THY Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren THY Bayan Voleybol Takımının, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselmesi nedeniyle düzenlenen törene şirket çalışanları, voleybolcular ve şirket yöneticileri katıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı ile çalışanlar, şampiyon voleybolcuları THY Genel Müdürlük binasının girişinde karşılayarak çiçek verdi.





Törende, "Havada karada şampiyon biziz" sloganıyla yola çıkarak, büyük başarı elde eden THY Bayan Voleybol Takımı'yla ilgili hazırlanan videolar gösterildi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, burada yaptığı konuşmada, başarının sebebinin THY'deki ekip çalışması olduğunu söyledi. Aycı, yapılan planlamalarla başarının geldiğini ifade ederek, "Benim genç kardeşlerim, değerli hocamız ve değerli teknik ekibimiz... Benim oyuncu kardeşlerim yüreklerini, her şeylerini sahaya koydular ama önce planlama şuradaki (yönetici) arkadaşlarımıza aittir. " dedi.

Hormonlu bütçeler yerine organik altyapıyı tercih eden yönetici bakışına sahip olduklarına dikkati çeken Aycı, hayata, şirket yönetimine ve kulübe böyle baktıklarını vurguladı.

Aycı, işlerinin özünün gençlere güvenmek olduğuna değinerek, gençlerin ve tecrübeleri birleştirmelerinin tek nefes, ruh ve kalpten oluşan bir takım ortaya çıkarttığını kaydetti.





THY'de çalışan ve sporcularla aile olduklarını ifade eden Aycı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şirkette beraberce aile olduğumuzda, birlik olduğumuzda 2017'de rekorları kırdık, 2016'dan sonra 2017'de de hep birlikte muhteşem bir geri dönüşe imza attık. THY ailesi, sizler bunu iyi bilirsiniz. Sizler gibi kulübümüz de aynısını yapıyor. Aynı ruh, aynı heyecan, aynı nefes, aynı yürek, kulübümüzde de var. Bu ruh, farklı bir karakteri sahaya koydu. Herkes şampiyonluklar kazanabilir, dev bütçelerle, dev sponsorluklarla büyük yıldızlarla, büyük şampiyonluklar gelir ya da gelmeyebilir, son anda kaçabilir ama güzel olan, finallere gelen 8 takım içinde 6. bütçeye sahip olmak. Yani en yüksek bütçeyle bu işi yapmamak. Kimisi motivasyondan önce, teknik, taktik, fiziksel kapasiteyi önce sağlar. Eğer bu iş sadece motivasyonla olsaydı bizim milli takımımız, İskoç milli takımı, İrlanda milli takımı her turnuvanın şampiyonu olurlardı. Gönlümüzde milli takımımızın da şampiyonalar kazanması var elbette. Akdeniz Oyunları şampiyonluğundan beri milli takımın şampiyonluğunu çok özledik."

Aycı, bu şampiyonluğun arkasındaki ruhu, planlamayı, takımdaşlığı ve tek yürek olmayı kimsenin küçümsemesi gerektiğine dikkati çekti.





Bu başarıların devam edeceğini kaydeden Aycı, "Göklerin hakimi olarak uçan THY pilotlarıyla, kabin memurlarıyla, teknisyenleriyle, yer hizmetleriyle, yakıt şirketi çalışanlarıyla, bu ailenin tüm fertleriyle, en alttan en yukarıya hepsi birlikte büyük aile olarak bugün dünyanın havacılık dendiğinde en çok bilinen ikinci şirketi oldular. 15 binden fazla yolcuya sorulan, örneklemle yapılan en son anketlerde dünyada en çok bilinen 2. havayolu konumuna geldik. Uçuş emniyeti denildiğinde, yolculara sorulduğunda dünyada en iyi üçüncü şirket konumuna geldik. Hedef, her zaman çıtanın en yukarıda olması ve hep çıtayı yükseltmek." ifadelerini kullandı.

Aycı THY olarak 2016 yılından çok dersler aldıklarını, buradan aldıkları derslerle geçen yıl rekorlar kırdıklarına vurgulayarak, "İnşallah, 2018'in ilk çeyreğinde size rekor müjdesi vermek üzere hazırlanıyoruz. Daha henüz bilanço bitmedi ama çıktığı zaman inşallah Murat Şeker bey bize o müjdeyi verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Aycı, voleybolcularla birlikte şampiyonluk pastasını kesti.





"ASTRONOMİK BÜTÇELERLE İŞE GİRMEYECEĞİZ."

İlker Aycı, kutlama töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

THY Bayan Voleybol Takımı'nın başarılarının süreceğini ifade eden Aycı, milli takımlara sporcu yetiştirmek istediklerini bildirdi.

Aycı, Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonda bu hedefe yöneldiklerini dile getirerek, spor kulübünün kendi yollarını ve kaderlerini daha sonra belirleyeceklerini kaydetti.

En büyük bütçeye sahip olarak başarı elde etmek yerine bu konuda yapılabilecek en makul harcama ve bütçeyle en yüksek hedefleri başarmak istediklerini anlatan Aycı, "Astronomik rakamlarla ve bütçelerle işimiz hiç olmadı. Hiç öyle başarı elde etmedik. Bugün de yine göreceksiniz ki bu tasarruf kültürümüz, bu bakış açımız organik alt yapıya verdiğimiz önem, her zaman şirketimizde olduğu gibi, kulübümüzü de daha yukarıya doğru taşıyacaktır." dedi.

Bir gazetecinin "Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki hedefleriniz neler?" sorusuna Aycı şu cevabı verdi:





"Vestel Venus Sultanlar Ligi şu anda dünyanın en pahalı ligi. Dünyanın en büyük bütçelerini kullanan 4 takım buradalar. Onun altında da hemen iki tane, yine orta bütçeli takımlar var. Biz o 4 takım kadar bütçe harcamayacağız. Astronomik bütçelerle işe girmeyeceğiz. "

Aycı, "2018'in ilk çeyreğinde THY'de rekor beklenebilir" şeklinde açıklama yaptığını, bu bereketin ilk çeyrekteki bilançoya yansıyacağını ve müjdeli haberleri herkese vereceklerini kaydetti.

İlker Aycı, üçüncü havalimanında THY'ye ait inşaatların yükseldiğini, hazırlıkların ve çalışanlara verdikleri eğitimin devam ettiğini dile getirdi.

Taşınma süreciyle ilgili danışmanlık da aldıklarına dikkati çeken Aycı, "İnşallah en güzel şekliyle hazırlıklarımızı tamamlayıp gurur duyacağımız evimize giderken büyük bir gururla, iyi bir hazırlıkla, iyi bir stratejiyle, iyi bir organizasyonla görevimizi yapacağız." diye konuştu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1979 yılında kurulan ancak 1993-94 sezonu sonrasında sportif faaliyetlerine ara verilen THY Spor Kulübü, 2016 yılında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'nın girişimiyle yeniden liglere döndü.

Kurulduğu 2016-2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan THY, başarısını 2017-2018 sezonunda da sürdürdü. Bayanlar Voleybol 1. Lig'de 26 maçlık normal sezonu 24 galibiyetle bitiren ve final etabını da yenilgisiz tamamlayan THY, şampiyon oldu ve iki sezonda en üst lige yükselmeyi başardı.

THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, elde edilen başarıdan dolayı teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

Takımın kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Aycı, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar atıl durumda kalan spor kulübümüz için iki yıl önce bir girişimde bulunduk ve bu iki yılda başarı için kenetlendik. İki yılın sonunda adımızı en üst lige yazdırarak da emeğimizin karşılığını aldık. Türk Hava Yolları markası ile ülkemizin gençlerine havacılığı sevdirdiğimiz gibi Türk Hava Yolları Spor Kulübü ile onlara sporu sevdirmeyi hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizden biri de altyapımızı güçlü tutarak milli takımımıza oyuncu yetiştirmek, bunun yanında takımımızın Sultanlar Ligi'nde de zirvedeki yerini koruyacağından eminim. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır."