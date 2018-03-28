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ne kadar? (28 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 28 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Bugün kaç lira? ve ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. 28 Mart Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla yükselişini sürdürdü. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. 'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira? Altın ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

RAM ALTIN NE KADAR?
Bugün serbest piyasada gram altın 172,18 liradan alınırken, 172,22 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 274,45 liradan alınırken 280,66 liradan satılıyor. da 547,19'dan alınırken 561,31 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
ise 1138,00 liradan alınıp 1150,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2744,18 liradan alınırken 2787,34 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 09:23
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