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Bekar çalışana 7 bin 500 lira destek

Çalışma hayatına yeni başlayıp da evli olmayanların tasarruf etmeleri amacıyla uygulanan çeyiz hesabından devlet teşviki yüzde 25’e çıkarıldı.


Çeyiz hesabında devlet katkısı yüzde 25 artırıldı. Çeyiz hesabı, çalışma hayatına yeni başlayıp da evli olmayanların maaşlarından aylık küçük paralar yatırarak tasarruf etmeleri amacıyla 2016 yılında uygulanmaya başlandı.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 09:43
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