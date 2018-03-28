Çeyiz hesabında devlet katkısı yüzde 25 artırıldı. Çeyiz hesabı, çalışma hayatına yeni başlayıp da evli olmayanların maaşlarından aylık küçük paralar yatırarak tasarruf etmeleri amacıyla 2016 yılında uygulanmaya başlandı.
Bekar çalışana 7 bin 500 lira destek
Çalışma hayatına yeni başlayıp da evli olmayanların tasarruf etmeleri amacıyla uygulanan çeyiz hesabından devlet teşviki yüzde 25’e çıkarıldı.
Etiketler: torba kanun
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.