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Gayrimenkul sektörü teşvik bekliyor

Gayrimenkul sektöründe satışların artması için geçen yıl uygulanan teşviklerin bu yıl da verilmesi gerektiğini ifade eden Başkanı Feyzullah Yetgin, 2017’de özellikle ve tapu harçlarında yapılan indirimlerin ciddi bir hareketlilik yaşattığını hatırlattı

Gayrimenkul sektörü teşvik bekliyor
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, gayrimenkul sektörü olarak geçen yıllardaki teşviklerin devamını ümit ettiklerini belirterek, "Satışların artması lazım. Sektör olarak bazı taleplerimiz var. Üzerinde çalışıldığını ve çok yoğun çalışmalar olduğunu biliyoruz. İnşallah sektörün önü daha fazla açılacak" dedi. Geçen yıl Eylül ayında sona eren KDV ve tapu harçlarında indirimlerin konut satışlarında ciddi bir hareketlilik yaşattığını hatırlatan Yetgin, "Benzer teşvikler bazı alanlarda yenilenebilir. Gayrimenkul, 250'ye yakın alt sektörü etkileyen bir sektör. O nedenle teşviklerle daima desteklenmesi ve büyümesinin sağlanması gerekiyor" diye konuştu. Konut kredi oranlarının yüksek seyrettiğini de hatırlatan Yetgin, "Yüzde 1'in üzerinde veya altında faiz oranının olması açıkçası talebi doğrudan etkiliyor. Bunun için alternatif finansman yöntemlerinin bulunması ve kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

YASAL SORUN YOK
Bu konuda düzenleme açısından bir problem olmadığını ifade eden Yetgin şunları söyledi: "Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları gibi araçların sayısının ve hacminin artması gerekiyor. Sayın Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar çerçevesinde biz sektör olarak bu tür teşviklerin devamını ümit ediyoruz. Bu kadar önemli ve deprem riski açısından önem arz eden bir sektör olduğumuz için bu teşviklerle inşallah daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir işleri yapmaya devam edeceğiz."
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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