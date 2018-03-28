Gayrimenkul sektörü teşvik bekliyor

Gayrimenkul sektöründe satışların artması için geçen yıl uygulanan teşviklerin bu yıl da verilmesi gerektiğini ifade eden GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, 2017’de özellikle KDV ve tapu harçlarında yapılan indirimlerin ciddi bir hareketlilik yaşattığını hatırlattı
Gayrimenkul veGayrimenkul Yatırım OrtaklığıDerneği (GYODER) BaşkanıFeyzullah Yetgin, gayrimenkulsektörü olarak geçen yıllardakiteşviklerin devamını ümit ettiklerinibelirterek, "Satışların artması lazım.Sektör olarak bazı taleplerimizvar. Üzerinde çalışıldığını veçok yoğun çalışmalar olduğunubiliyoruz. İnşallah sektörün önüdaha fazla açılacak" dedi. Geçenyıl Eylül ayında sona eren KDV vetapu harçlarında indirimlerinkonut satışlarında ciddi birhareketlilik yaşattığını hatırlatanYetgin, "Benzer teşviklerbazı alanlarda yenilenebilir.Gayrimenkul, 250'ye yakın altsektörü etkileyen bir sektör.O nedenle teşviklerle daimadesteklenmesi ve büyümesininsağlanması gerekiyor" diye konuştu.Konut kredi faiz oranlarının yüksekseyrettiğini de hatırlatan Yetgin,"Yüzde 1'in üzerinde veya altındafaiz oranının olması açıkçası talebidoğrudan etkiliyor. Bunun içinalternatif finansman yöntemlerininbulunması ve kullanılmasıgerekiyor" şeklinde konuştu.
YASAL SORUN YOK Bu konuda düzenleme açısından bir problem olmadığını ifade eden Yetgin şunları söyledi: "Gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları gibi araçların sayısının ve hacminin artması gerekiyor. Sayın BaşbakanYardımcımız Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar çerçevesinde biz sektör olarak bu tür teşviklerindevamını ümit ediyoruz. Bu kadar önemli ve deprem riski açısından önem arz eden bir sektör olduğumuz için bu teşviklerle inşallah daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir işleri yapmaya devam edeceğiz."
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