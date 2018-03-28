Borcun üstü çiziliyor

SGK Başkanı Bağlı, Genel Sağlık Sigortası’nda 6.4 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun silindiğini belirterek, gelir testine girmemiş kişilere çağrı yaptı: 2 Nisan’a kadar başvurun. Kişi başı gelir 676,5 liranın altındaysa borç silinecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) BaşkanıDr. Mehmet Selim Bağlı, Genel SağlıkSigortası'nda (GSS) gelir testi uyarısı yaptı.Türkiye'nin 1 Ocak 2012'de GSS'ye geçtiğinihatırlatan Bağlı, "GSS tüm dünyada sürekligüncellenen bir sistemdir. GSS sistemi bizde deelden geçirildi ve güncellendi. Paydaşlarımızın,sigortalılarımızın ve vatandaşlarımızın talepleridinlenip değerlendirildikten sonra 6784 sayılıKanun'la üçlü prim sisteminden tekli primsistemine geçtik" dedi. Yapılan son düzenlemeile vatandaşların düşük bir meblağ ile GenelSağlık Sigortası kapsamına girdiğinin altınıçizen Başkan Bağlı, 6834 sayılı Kanun'la 6.4milyon vatandaşın yaklaşık 8.5 milyar TLcivarındaki borcunun silindiğini söyledi. GSSprimlerini ödeme imkanı olmayanların 2 Nisan'akadar en yakın sosyal yardımlaşma ve dayanışmavakfına giderek, gelir testini yapması gerektiğinedikkat çeken Bağlı, "Aile bireylerinin geliri,brüt asgari ücretin üçte biri oranında yani 676lira civarında bir gelirin altında ise hiçbir şeyyapmana gerek yok. Raporunu getir SGK'yateslim et. Herhangi bir prim ödemene gerekyok. Bugüne kadar senin adına 1 Ocak2012'den bu yana tahakkukeden bütün borçlar silinecek"şeklinde konuştu. Bağlı, gelirtestine giremeyen veya gelir testisonucunca geliri asgari ücretinüçte birinden fazla olanlarınise 30 Nisan'a kadar SGK'yamüracaat etmeleri halindetahakkuk etmiş prim borçlarınıntamamının 53 lira üzerindenyapılandırıldığını açıkladı.
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