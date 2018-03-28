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Sözleşmeli ler dikkat!

nda sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Sözleşmeli personeller dikkat!

"Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar", Maliye Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ve bağlı kuruluşları adına vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında avukat, gemi adamı, kaptan, pilot, tabip, uçuş teknisyeni gibi unvanlara ilişkin pozisyonlar ile yabancı uyruklu personel ve yurt dışındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek adaylar arasından sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 10:01
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