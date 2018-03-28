Sözleşmeli personeller dikkat!

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar", Maliye Bakanlığının yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları adına vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında avukat, gemi adamı, kaptan, pilot, tabip, uçuş teknisyeni gibi unvanlara ilişkin pozisyonlar ile yabancı uyruklu personel ve yurt dışındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek adaylar arasından sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak.