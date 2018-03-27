Sürücüsüz devrim

Araç teknolojilerinde sürücüsüz otomobil modeline geçiş son birkaç yılda oldukça hızlandı. Bu teknolojiyi dünyada aktif olarak kullanan birkaç ülke bulunurken, Türkiye de yerli otonom aracı için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sürücüsüz otomobiller hakkında mühendislik çalışmaları yapan global şirket AVL'nin Türkiye Ofisi GenelMüdürü Dr. Umut Genç, TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-GeLaboratuvarları DesteklemeProgramı kapsamında otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan bir ekiplerinin olduğunu söyledi. Genç, "Bilgisayar ortamında çalışmalar ile belli araçlar üzerinde modelleme ve yazılım geliştirmeleri yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ilk yerli ileri hibrit elektrikli sistemin saha testlerini 2019 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Otonom sürüş özellikleri olan prototip aracı ise 3 yıl içinde tamamlamayı ve testlerini 2021 yılında yapmayı planlıyoruz" dedi. Prototip araçların sahip olduğu teknolojiler sayesinde sürüş güvenliği ve sürüş konforu açısından optimum seviyeye taşınacağını belirten Genç, "Şerit uyarı ve takibi, platooning (sıralı peş peşe gitme), acil durum freni, otomatik park etme gibi özellikler aracın öne çıkan özelliklerinden sadece bazıları olacak. Teknolojikçözümlerimiz sayesindeşoförler seyir halindeykendinlenebilecek, kaza oranları azalacak, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanacak" diye konuştu.
YETENEK MERKEZİ İnsan kaynakları alanında yaptıkları yatırımlarla kısa vadede Türkiye'yiotomotivdeki otonom araçlarve elektrikli araçlar gibi yeniteknolojilerde bir yetenekmerkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Umut Genç, "Günü geldiğinde böyle bir projeye katkı sağlamak için kendimizi şimdiden sürekli geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
OTOMOBİLLER KAZADA112'Yİ ARAYACAK ■ Otonom araçlar, içerisinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresini algılayarak sürücünün müdahalesi olmadan seyir halinde gidebilen otomobiller. Otonom bir araç Almanya'da Charite Üniversite Hastanesi kampüsünde kullanılmaya başlandı. Toplu taşıma şirketi BVG tarafından işletilen, kendi kendine giden servis otobüsü, yolcu taşımaya başladı. Öte yandan Avrupa Birliği'nde (AB) 31 Mart itibariyle bütün yeni araçlarda acil durumlarda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak. 'eCall' adlı düzenlemeyle, AB ülkesi 28 ülkede bir motorlu taşıt kaza yaptığında, aracın içindeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak.
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