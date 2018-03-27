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, 'den domates ithalat izinini genişletebilir

'nın domates ithalatı için 'den bazı şirketlere daha bu hafta içerisinde izin verilmesini değerlendireceği bildirildi.

Rusyadan Türkiyeye müjde!

Tarım Ürünleri Denetim Dairesi'nden (Rosselkhoznadzor) yapılan yazılı açıklamada,'den bazı şirketlere daha Rusya'ya domates ithalatı için izin verilmesi konusunun bu hafta ele alınacağı belirtildi.

Türkiye tarafından bildirilen şirketlere yönelik denetimlere haftaya başlanabileceğinin kaydedildiği açıklamada, bu konuda taraflar arasındaki istişarelerin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Rusya, 23 Mart itibarıyla toplam 12 şirketten domates ithalatına izin vermişti.

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  • 27 Mart 2018, Salı 13:43
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