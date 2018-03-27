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Binlerce kişiye faizsiz kredi! Bakan müjdeyi verdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çiftçilere 100 bin TL faizsiz kredi verilecek" dedi.

Binlerce kişiye faizsiz kredi! Bakan müjdeyi verdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Hayata geçirdiğimiz proje ile çiftçilerimize 100 bin TL faizsiz kredikullandırılacak. Proje sonunda ihtiyacımız olan damızlık anaç sayısının artmasına katkı sağlanacak, 7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece, işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır"dedi.

  • 27 Mart 2018, Salı 15:16
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