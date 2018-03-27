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Anten kısmında sona gelinen Çamlıca Kulesi havadan görüntülendi

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin anteni yükselmeye devam ediyor. Kulenin sona gelinen anten kısmı havadan görüntülendi.

  • 27 Mart 2018, Salı 10:07
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