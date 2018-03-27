İranlı’ya lüks pazar

İranlı turistler için Antalya Kundu'da marka ürünler pazarı kuruldu. Yaklaşık 860 esnafın, küçük AVM tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor. Farsça ve Türkçeduyurularla ürünlerin tanıtıldığı pazarda ürünler 5 ile 200 lira arasında fiyatlarla satılıyor. Pazarda İranlı turist bereketi yaşanıyor, esnafın yüzü gülüyor. Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, pazarın İranlı turistlere yönelik olduğunu belirterek, "Yerli misafirlerimiz de gelip alışveriş yapabilir. Kaliteli ürünlerimizi 3'te 1 fiyatına veriyoruz" dedi. Kanmaz, tüm tatilcilerin pazara akın ettiğini belirtti.
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