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lı’ya lüks pazar

İranlı’ya lüks pazar
İranlı ler için Antalya Kundu'da marka ürünler pazarı kuruldu. Yaklaşık 860 esnafın, küçük tarzı mağazalarının önüne kurduğu pazarda, tekstil, deri, ayakkabı, çanta, gıda ve elektronik eşyalar yer alıyor. Farsça ve Türkçe duyurularla ürünlerin tanıtıldığı pazarda ürünler 5 ile 200 lira arasında fiyatlarla satılıyor. Pazarda lı turist bereketi yaşanıyor, esnafın yüzü gülüyor. Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, pazarın İranlı turistlere yönelik olduğunu belirterek, "Yerli misafirlerimiz de gelip alışveriş yapabilir. Kaliteli ürünlerimizi 3'te 1 fiyatına veriyoruz" dedi. Kanmaz, tüm tatilcilerin pazara akın ettiğini belirtti.
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