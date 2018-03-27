Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 27 Mart Salı altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Altınla ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 27.3.2018'de İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

172,82 liradan alınırken, 172,85 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 276,78 liradan alınırken 283,03 liradan satılıyor. Yarım altın da 551,83'den alınırken 566,07 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1135,00 liradan alınıp 1147,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2767,78 liradan alınırken 2811,29 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?

Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.