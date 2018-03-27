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ne kadar? (27 Mart 2018 altın fiyatları)

ne kadar? Gram ? ne kadar? Çeyrek altın kaç para? ne kadar? Yarım altın kaç para? ne kadar? Cumhuriyet altını kaç para? 'da altın kaç para? 22 ayar ... 24 ayar altın fiyatı... 14 ayar altın fiyatı... İşte 27 Mart 2018 altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Bugün kaç lira? ve ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Altının bugün yükselişi hızlandı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 27 Mart Salı altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükseliş yaşandı. Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 172-173 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. Altınla ilgili tüm detaylara takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 27.3.2018'de 'un kalbinin attığı 'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?
172,82 liradan alınırken, 172,85 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın ise 276,78 liradan alınırken 283,03 liradan satılıyor. da 551,83'den alınırken 566,07 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
1135,00 liradan alınıp 1147,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2767,78 liradan alınırken 2811,29 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?
Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD'dir. Amerika'da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika'daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika'daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. nın dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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  • 27 Mart 2018, Salı 09:17
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