; 24 / 12 23 / 10 20 / 6 16 / 2 24 / 11 23 / 10 19 / 7 21 / 13 13 / 0 22 / 11 21 / 12 18 / 7 18 / 8 25 / 3 16 / 5 19 / 8 20 / 6 15 / 1 17 / 4 20 / 5 20 / 10 15 / 10 19 / 4 20 / 6 22 / 11 24 / 6 20 / 8 15 / 6 22 / 8 20 / 9 14 / 3 20 / 7 23 / 9 25 / 12 19 / 8 18 / 6 26 / 11 23 / 10 18 / 3 16 / 9 21 / 14 25 / 11 20 / 6 23 / 6 14 / 3 18 / 5 23 / 8 20 / 8 13 / 6 21 / 7 26 / 13 19 / 9 23 / 10 18 / 6 23 / 8 21 / 11 21 / 12 23 / 16 17 / 7 19 / 5 22 / 7 23 / 7 22 / 12 27 / 10 25 / 11 20 / 9 20 / 12 23 / 10 15 / 9 20 / 8 27 / 13 20 / 9 14 / 8 22 / 10 24 / 11 22 / 8 17 / 5 16 / 2 18 / 10 18 / 8 15 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Dolar 3,9660 liradan, avro 4,9380 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 3,9660 liradan, avro 4,9380 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 3,9640 liradan alınan dolar, 3,9660 liradan satılıyor. 4,9360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9380 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9740 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9440 lira olmuştu.
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