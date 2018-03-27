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ve ne kadar? (27 Mart 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?
3,9660 liradan, avro 4,9380 liradan güne başladı İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 3,9660 liradan, avro 4,9380 liradan güne başladı.

'da 3,9640 liradan alınan dolar, 3,9660 liradan satılıyor. 4,9360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9380 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9740 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9440 lira olmuştu.
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  • 27 Mart 2018, Salı 09:12
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