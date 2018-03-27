Enerji verimliliğini artırarak enerji tüketimini azaltmayı amaçlayan hükümet, ithalatta da önemli düzenlemelere gidiyor. İthalat denetiminde enerji verimsiz ürünlere göz açtırmayan Ekonomi Bakanlığı, bazı ürünlere ilişkin enerji verimliliği testine başladı. Yeni dönemde bazı ürün grupları üzerinde enerji verimliliği üzerine testlere başlanması kararı alındı. İlk aşamada 4 ürün grubuna enerji verimliliği testleri yapılacak. LED ampullerin testleri 15 Mart'ta başladı. Elektrik motorlarının enerji verimliliği testleri 2 Nisan'da, klima ve soğutucuların ise 2 Mayıs'ta başlayacak. Uygunsuz bulunan ürünlerin ithalatı engellenecek.

2017'de 150 milyonu aşkın ürünün teste yönlendirildiği ve bunların 8 milyonunun uygunsuz bulunarak ithaline engel olunduğu öğrenildi.

KAPSAM ARTACAK

Yılın ikinci yarısında enerji verimliliği testi uygulanacak ürün gruplarına televizyon, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinelerinin de eklenmesi planlanıyor. Bu denetimlerle enerjiyi verimsiz kullandığı tespit edilen ürünlerin yurtiçi piyasaya girmesine engel olunması amaçlanıyor.

ÜLKEYE GİREMEYECEK

Birçok tüketici ürünü, ithalat aşamasında numune alınarak teste tabi tutuluyor. Böylece Türkiye iç piyasasına yalnızca testleri olumlu sonuçlanan ürünlerin girmesine izin veriliyor. Cep telefonu, elektrikli küçük ev aletleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, dondurucu gibi ürünler 2017'den bu yana teste tabii tutuluyor.