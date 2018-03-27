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da vergi indirimi

Beyaz eşyada vergi indirimi
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, , mobilya başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ÖTV ve KDV indirimi yapılması gerektiğini belirtti. Ekonomik büyüme hızının sürdürülebilir olabilmesi için farklı sektörlerde de vergi indirimlerinin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Palandöken, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin geçtiğimiz yıl ekonomiye olumlu etkisini hep birlikte gördük. 2018'de vergi indirimlerine yeni sektörler ilave edilerek devam edilmelidir. Otomotivde yapılan indirimi daha da genişletilmeli ve elektronik eşya gibi sektörlerde de ÖTV ve indirimlerine gidilmeli" ifadelerini kullandı.
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