Beyaz eşyada vergi indirimi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, beyaz eşya, mobilya başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ÖTV ve KDV indirimiyapılması gerektiğini belirtti. Ekonomik büyüme hızının sürdürülebilir olabilmesi için farklı sektörlerde de vergi indirimlerinin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen Palandöken, "Beyaz eşya, mobilya ve inşaattaki vergi indirimlerinin geçtiğimiz yıl ekonomiye olumlu etkisini hep birlikte gördük. 2018'de vergi indirimlerineyeni sektörler ilave edilerek devamedilmelidir. Otomotivde yapılan ÖTV indirimi daha da genişletilmeli ve elektronik eşya gibi sektörlerde de ÖTV ve KDV indirimlerine gidilmeli" ifadelerini kullandı.
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