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Teste gir borcu sildir

, borcu olanlara ‘2 Nisan’ uyarısı yaptı. Bu tarihe kadar teste girip geliri az çıkanların borcu silinecek

Teste gir borcu sildir
1 Nisan 2017 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası () borcu olanlar dikkat! 2 Nisan'a kadar teste başvurup geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların borcu silinecek. Üstünde çıkanların da borcu düşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "ne girenlerin borcu siliniyor. Bunun için verilen süre 2 Nisan'da doluyor" dedi. GSS kapsamındaki vatandaşların, 1 Nisan 2017'den önce ödenmemiş prim ları için çıkarılan yasayla önemli bir kolaylık sağlandı. Bu borçlar başvuru şartı aranmaksızın yapılandırıldı. 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve cezası silindi, borçlar da aylık 53,33 lira üzerinden yeniden hesaplandı. Bu borçların ödenmesi için verilen süre 30 Nisan'da doluyor. Ayrıca yasayla, gelir testine hiç başvurmamış vatandaşlara, 2 Nisan'a kadar gelir testine müracaat etme imkanı getirildi. Test sonucunda geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin GSS borçları silinecek.

SAĞLIKTA 15 DEV ADIM
Bakan Sarıeroğlu, sağlık alanında atılacak önemli adımları şöyle açıkladı:
291 ilaç Türkiye'de üretilecek.
Ankara'da çekilen röntgen Hakkari'de görülebilecek.
Ameliyat, organ naklinde vatandaşa kolaylık sağlanacak.
Tetkik ve Tahlil Paylaşım Projesi yaşama geçiyor.
Hastane sicil karnesi uygulaması Türkiye geneline yayılıyor.
Eczanelerdeki karekod sistemi, hastanelerde uygulanmaya başlıyor.
Mükerrer faturalandırmaya karşı çapraz sorgu başlıyor.
İşyeri hekimlerince e-reçete uygulaması zorunluluğu geliyor.
Hastanelerin fatura ekinde gönderdiği bilgiler elektronik ortama taşınıyor.
Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor.
Hastanelerin de istihdam teşviklerinin tamamından yararlanması sağlanıyor.
İlaçların yurt içinde üretimi teşvik ediliyor.
Gelir testine girip geliri düşük çıkanların GSS prim borcu 2 Nisan'da siliniyor.
Biyo-teknolojik ilaca 5.7 milyarlık kaynak ayrılıyor.
53 nadir hastalık için 3.5 milyarlık ilaç desteği sağlanıyor.

Hazal ATEŞ
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