Teste gir borcu sildir
Bakan Sarıeroğlu, GSS borcu olanlara ‘2 Nisan’ uyarısı yaptı. Bu tarihe kadar teste girip geliri az çıkanların borcu silinecek
SAĞLIKTA 15 DEV ADIM
Bakan Sarıeroğlu, sağlık alanında atılacak önemli adımları şöyle açıkladı:
291 ilaç Türkiye'de üretilecek.
Ankara'da çekilen röntgen Hakkari'de görülebilecek.
Ameliyat, organ naklinde vatandaşa kolaylık sağlanacak.
Tetkik ve Tahlil Paylaşım Projesi yaşama geçiyor.
Hastane sicil karnesi uygulaması Türkiye geneline yayılıyor.
Eczanelerdeki karekod sistemi, hastanelerde uygulanmaya başlıyor.
Mükerrer faturalandırmaya karşı çapraz sorgu başlıyor.
İşyeri hekimlerince e-reçete uygulaması zorunluluğu geliyor.
Hastanelerin fatura ekinde gönderdiği bilgiler elektronik ortama taşınıyor.
Sosyal güvenlikte 80 olan e-devlet uygulaması 120'ye çıkıyor.
Hastanelerin de istihdam teşviklerinin tamamından yararlanması sağlanıyor.
İlaçların yurt içinde üretimi teşvik ediliyor.
Gelir testine girip geliri düşük çıkanların GSS prim borcu 2 Nisan'da siliniyor.
Biyo-teknolojik ilaca 5.7 milyarlık kaynak ayrılıyor.
53 nadir hastalık için 3.5 milyarlık ilaç desteği sağlanıyor.
Hazal ATEŞ
Etiketler: borç , Genel Sağlık Sigortası , Bakan Sarıeroğlu , GSS , gelir testi
- 26 Mart 2018, Pazartesi
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