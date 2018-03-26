Sivas-İstanbul 5.5 saat

BAKÜ-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu'nun İç Anadolu'daki en önemli ayaklarından olan Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin ilk ray serimi töreni Yozgat Yerköy'de yapıldı. 405 km uzunluğa sahip projenin toplam yatırım maliyeti 9 milyar lirayı bulurken, 2019'da tamamlanması planlanan tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi de 2 saate düşecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Sivas YHT hattındaki 29 milyon metreküp dolgunun 25 milyon metreküpünün tamamlandığını, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas'ta YHT istasyonlarının bulunacağını ifade ederek, şöyle konuştu: "Seyahat süreleri Ankara'dan Yozgat'a 1 saat, Yozgat'tan Sivas'a 1 saat yani Sivas-Yozgat-Ankara 2 saat, Ankara'dan da İstanbul'a 3.5 saat olmak üzere 5.5 saatte Sivaslı, İstanbul'a gidebilecek. 4.5 saatte Yozgatlı İstanbul'a gidebilecek. Eskiden Yozgat'tan Ankara'ya 5 saatte gidiyorduk."
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