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Evde çalışana emeklilik imkanı

Evde çalışana emeklilik imkanı
Hükümet, başta ev kadınları olmak üzere evde üretim yapanların sigortalı olması için tüm imkanları seferber ediyor. Yaklaşık 40 bin kişi ev hizmetlerinden emekli olmak için Kurumu'na başvurdu. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta primi yatırması için teşvik edilirken, evden-uzaktan çalışma için de yeni projeler yaşama geçiriliyor. kadın gruplarına yönelik istihdam garantili yeni kurslar açarken, ev hizmetlerinde çalışanlar için de bürokratik işlemler kaldırılarak kolay işverenlik sistemi yaygınlaştırılıyor. Önümüzdeki dönemde ev hizmetlerinde ve ev eksenli çalışan kadınların sigortalı çalışmaları özendirilecek. Çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmalarını önlemeye yönelik destekler de sürecek. Evden iş yapanların da emeklilik haklarına erişebilme imkanları geliştirilecek.

Hazal ATEŞ
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