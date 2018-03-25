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Yol Durumu
  1. Yurtdışına çıkış harcı uçak biletinin içinde olacak

- arası 5,5 saat olacak!

Arslan, Türkiye'nin yollarını bölünmüş yol haline getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini ifade ederek, kaderine terk edilen demiryollarının devlet politikası haline getirildiğini ve ülkenin bir baştan bir başa demiryolları ağlarıyla örülmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

"TÜRKİYE'Yİ BİR BAŞTAN BİR BAŞA ERİŞEBİLİR, ULAŞABİLİR YAPTIK"

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, deniz aşırı ülkelerle ticaretin artırılması için limanlar yapıldığına işaret eden Arslan, havayolunun halkın yolu haline getirilmesi amacıyla da 81 kente uçakla erişimin sağlanabilmesi için havalimanı yapılacağını söyledi.

Arslan, Türkiye'yi bir baştan bir başa erişebilir, ulaşabilir hale getirdiklerine dikkati çekerek, "Bunu yaparken de Kırıkkale'nin, Yozgat'ın, 'ın yüksek e kavuşması lazım deyip, projeyi başlattık." diye konuştu.

Millete hizmetkarlık etmek adına çok önemli sorumluluklar aldıklarını vurgulayan Arslan, bu bilinçle görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti.

Arslan, Yozgat'a yapılacak havalimanının ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını belirterek, "Bugünlerde başlıyoruz işe. Kısa sürede Yozgatlı buradan ister 'a ister İzmir'e ister Antalya'ya ister yurt dışına uçabilecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 19:04
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