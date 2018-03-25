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  1. Konut sektörüne büyük katkı

na çıkış harcı uçak biletinin içinde olacak

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

na çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 TL tutarındaki lardan yılda 100 milyon TL'yi geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa da kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 18:38
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