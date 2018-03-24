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  1. Şaşkına çeviren Çiftlik Bank anketi!

'a gelen sezonun ilk kafilesi karşılandı!

Muğla'nın ilçesine, 'dan sezonun ilk kafilesini getiren uçak Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı. Turistler kısa süreli şaşkınlığın ardından, karşılamadan memnun kaldı.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 23:05
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