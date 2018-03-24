Muğla'nın Bodrum ilçesine, Almanya'dan sezonun ilk turist kafilesini getiren uçak Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı. Turistler kısa süreli şaşkınlığın ardından, karşılamadan memnun kaldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine, Almanya'dan sezonun ilk turist kafilesini getiren uçak Milas-Bodrum Havalimanı'nda su takı, yolcuları ise karanfillerle karşılandı. Turistler kısa süreli şaşkınlığın ardından, karşılamadan memnun kaldı.
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