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  1. Enerji dersi!
  2. İzin için bir günlük ücret kesilemez

Ne an olurum? Siz sorun Takvim cevaplasın




■ Özel sektör çalışanıyım. Geçen günlerde iş yerimden 1 saat erken çıkma durumum oldu bunu insan kaynakları birimine bildirdim fakat bu bir saat erken çıkışım için maaşımdan tam gün bir kesinti oldu böyle birşey mümkün mü? Ayrıca bunu çalıştığım yerde yaşayan birkaç arkadaşım daha var. Ne yapmamız gerekiyor? Emrah ÇELİK
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  • 25 Mart 2018, Pazar 00:13
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