; 23 / 12 17 / 9 13 / 4 13 / 2 16 / 5 16 / 8 15 / 5 19 / 12 9 / 0 16 / 11 20 / 9 13 / 6 12 / 5 20 / 4 11 / 2 14 / 5 16 / 4 11 / 3 12 / 3 14 / 4 16 / 6 13 / 7 15 / 3 14 / 4 17 / 7 19 / 4 15 / 6 9 / 2 16 / 4 15 / 4 11 / 2 14 / 4 16 / 7 13 / 8 13 / 5 14 / 7 19 / 11 19 / 7 13 / 4 12 / 5 19 / 12 16 / 9 15 / 7 16 / 4 11 / 1 12 / 0 15 / 1 16 / 6 8 / 1 13 / 2 17 / 10 14 / 7 16 / 7 13 / 5 18 / 7 17 / 10 16 / 9 21 / 13 14 / 4 14 / 4 12 / 3 16 / 4 13 / 7 18 / 10 15 / 10 15 / 6 13 / 7 18 / 7 9 / 4 14 / 2 19 / 8 15 / 10 11 / 2 16 / 8 14 / 9 17 / 2 12 / 3 12 / 3 13 / 6 11 / 0 10 / 4 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak ■ Özel sektör çalışanıyım. Geçen günlerde iş yerimden 1 saat erken çıkma durumum oldu bunu insan kaynakları birimine bildirdim fakat bu bir saat erken çıkışım için maaşımdan tam gün bir kesinti oldu böyle birşey mümkün mü? Ayrıca bunu çalıştığım yerde yaşayan birkaç arkadaşım daha var. Ne yapmamız gerekiyor? Emrah ÇELİK 25 Mart 2018, Pazar 00:13
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