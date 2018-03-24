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Üçlü rekor

merkezli gelişmelere bağlı olarak ve rekor düzeylere tırmandı. İç piyasada dolar tarihinde ilk kez 4 lirayı aştı, euro da 5 liraya dayandı. ın gramı da 171 lira ile rekor kırdı

Üçlü rekor
Uluslararası piyasalarda ve da dün hareketlenmeler yaşandı. Başkanı 'ın, 'e milyarlarca dolarlık ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalaması ile küresel piyasalarda dolar ve euro rekor düzeylere tırmandı. Dolar tarihinde ilk kez 4 lirayı aştı, euro da 4.97 lirayı aşarak 5 liraya dayandı. Dün dolar gün içinde 4.0368 liraya kadar çıktı, günü ise 3.9470 liradan tamamladı. Euro da ani bir yükselişle 4.97 lira seviyelerini gördü. Bu seviyeden bir miktar düşüşe geçen euro günü 4.8740 liradan kapattı. da dün rekor kırdı. Gram altın tarihinde ilk kez 117.94 lirayı gördü. Serbest piyasada Cumhuriyet altını bin 152 liradan işlem gördü. İstanbul da güne düşüşle başladı. Gün içinde 115.560 puana kadar gerileyen Borsa, günü yüzde 0.43 düşüşle 116.603 puandan tamamladı.

ETKİSİ SINIRLI
Başbakan Binali Yıldırım, dolardaki yükseliş için "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir, bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı şekilde işlemesidir. Çok yakında süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini de paylaşacağız. tereddüte mahal yok" dedi.
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