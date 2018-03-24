Üçlü rekor

Uluslararasıpiyasalarda dolar ve euroda dünhareketlenmeler yaşandı. ABDBaşkanı Donald Trump'ın, Çin'emilyarlarca dolarlık ek gümrükvergisi ve yatırım kısıtlamalarıgetirilmesini öngören genelgeyiimzalaması ile küreselpiyasalarda dolar ve eurorekor düzeylere tırmandı.Dolar tarihinde ilk kez 4lirayı aştı, euro da 4.97lirayı aşarak 5 lirayadayandı.Dün dolar gün içinde4.0368 liraya kadar çıktı, günüise 3.9470 liradan tamamladı.Euro da ani bir yükselişle 4.97lira seviyelerini gördü. Buseviyeden bir miktar düşüşegeçen euro günü 4.8740 liradankapattı. Altın da dün rekor kırdı.Gram altın tarihinde ilk kez117.94 lirayı gördü. Serbestpiyasada Cumhuriyet altını bin152 liradan işlem gördü.Borsa İstanbul da günedüşüşle başladı. Güniçinde 115.560 puanakadar gerileyen Borsa,günü yüzde 0.43 düşüşle116.603 puandantamamladı.
ETKİSİ SINIRLI Başbakan Binali Yıldırım, dolardaki yükseliş için "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir, bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı şekilde işlemesidir. Çok yakında süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini de paylaşacağız. tereddüte mahal yok" dedi.
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