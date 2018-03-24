;
Yol Durumu
  1. Resmen yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek...
  2. Gelir vergisinde beyan süresi uzadı

600 bin gurbetçi kapısında!

ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 350 BİN GURBETÇİYE AYLIK BAĞLANDI

Bir zamanlar Avrupa ülkelerinde çalışmaya giden gurbetçiler emekli olmak için 'yi tercih etti. Almanya ve Belçika başta olmak üzere yurtdışından gelen emeklilik başvuruları adeta patladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na () başvuran gurbetçi sayısı 600 bini geçti. Kurum şu ana kadar yaklaşık 350 bin gurbetçiye aylık bağladı. Geçen yıl yurtdışında yaşayan 20 bin gurbetçi de çifte emeklilik ve yurtdışı sigortalılık için başvuru yaptı.

Etiketler: , ,
  • 24 Mart 2018, Cumartesi 12:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar