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Bakan açıkladı! O yatırımlara da teşvik gelecek

Bakan açıkladı! O yatırımlara da teşvik gelecek
Ekonomi Bakanı Zeybekci: "En kısa sürede tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar artık teşvik kapsamına alınacak"

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  • 23 Mart 2018, Cuma 21:45
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