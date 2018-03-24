Resmen yürürlüğe girdi! 60 taksit yapılabilecek...

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARI UYGUN ŞARTLARDA TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, vergiye uyumlu mükellefler için getirilen, mali yüklerini azaltarak borçlarını taksitler halinde ödeme imkanına ilişkin detaylar yer aldı.

Düzenlemeyle, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmiş, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş vergiye uyumlu mükelleflerin borçları, uygulanmakta olan faiz oranından düşük oranda faiz uygulanarak ve daha az teminat alınarak, uygun şartlarda taksitlendirilebilecek.

Vergiye uyumlu mükellef tanımına ise ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle aralıksız en az 3 yıl süreyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan, son 3 yıla ait tüm vergibeyannamelerini süresinde vermiş olan ve vadesi 1 yılı geçmemiş vergi borcunu, borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olan mükellefler giriyor. Ayrıca haklarında son 5 yıl içinde Vergi Usul Kanunu'na göre kesinleşmiş mahkumiyet kararının bulunmaması ve asıl borçlu konumunda olunması şartları da getirildi.