NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR ÇALIŞMAYI TALEP EDEBİLECEK

Yüzbinlerce memurun merakla beklediği düzenleme için artık geri sayım başladı. Anne ve babalara tanınan yarı zamanlı çalışma imkânının memurlara da tanınmasını öngören düzenlemenin yönetmeliği çıkıyor. Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek taslak metindeki detaylar ise şöyle:

Doğum yapan anne memur ilk çocukta 2 ay, ikincide 4 ay 3 ve daha fazla çocukta 6 ay süreyle süt izni verilmeksizin günlük çalışma süresinin yarısı izin kullanabilecek. Maaşı tam ödenecek. Doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurların analık ve babalık izinlerinin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, süt izni verilmeksizin normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışmayı talep edebilecekler.