Kebap, köfte diye domuz yedirmişler

Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri , bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı. Duyuruda, süt ürünlerinde bitkisel yağ, jelatin, nişasta tespit edildiği belirtildi. İçinde kırmızı et olduğu belirtilen ürünlerin çoğunda kanatlı eti tespit edildiği, özellikle pide ve yemek harçlarında sakatat, deri, baş eti gibi tağşişlere rastlandığı ifade edildi. Adana, sucuk, köfte gibi bazı ürünlerde de domuz ve tek tırnaklı eti belirlendi. Bitkisel macun ve bitkisel gıda takviyelerinde ilaç etkin maddesi sildenafile rastlandığı kaydedilen duyuruda, Pınar marka Uzun Sosis Avantajlı Paket de baş eti tespit edildi. Gönen Kırmızı Et Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi'nin ısıl işlem görmüş sucuğunda da kanatlı eti tespit edildiği kaydediliyor.