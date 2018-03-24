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Gurbetçiye çifte emeklilik

Gurbetçiye çifte emeklilik
Bir zamanlar Avrupa'nın hayal ülkelerinde çalışmaya giden gurbetçiler emekli olmak için 'yi tercih etti. , başta olmak üzere yurt dışından gelen emeklilik başvuruları adeta patladı. Kurumu'na başvuran gurbetçi sayısı 600 bini geçti. Kurum şu ana da yaklaşık 350 bin gurbetçiye aylık bağladı. Geçen yıl yurt dışında yaşayan 20 bin gurbetçi çifte emeklilik ve yurt dışı sigortalılık için başvurdu. Ayrıca Sistemi'ndeki fon çeşitliliği, faizin üzerinde getiri sağlaması ve devlet katkısı Avrupa ve Amerika'daki Türkler'in de ilgisini artırdı.


Hazal ATEŞ
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