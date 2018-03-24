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Gelir sinde beyan süresi uzadı

Gelir vergisinde beyan süresi uzadı
Geçen yıla ait gelir si beyannamelerinin verilme süresi 2 Nisan günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) konuya ilişkin duyurusu, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, 26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvimine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi, 2 Nisan 2018'e uzatıldı.
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