Jurdik, Rus gazını Türkiye'ye doğrudan taşıyacak TürkAkım'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz altından gelen Mavi Akım projesinin son derece başarılı bir şekilde 15 yıldır işletimde olduğunu ifade eden Jurdik, TürkAkım için de çok çeşitli etütler gerçekleştirildiğini ve projenin hedeflendiği şekilde ilerlediğini söyledi.

"TÜRKAKIM'IN HAYATA GEÇİRİLMESİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR GECİKME ÖNGÖRMÜYORUZ"

Jurdik, proje için uluslararası kanatta Intecsea, Allseas ve Petrofac, Türkiye'de de Tekfen ve Ceynak Grup gibi şirketlerle çalıştıklarını anımsatarak, işinde uzman ve bölgeye hakim şirketlerle çalışmanın kendilerine büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Takım ruhu ve yakın çalışmayla ilerlediklerini vurgulayan Jurdik, "Petrofac ve Tekfen birçok projede beraber çalışmış ve birbirini iyi tanıyan iki şirket. Bu da çalışmayı kolaylaştırıyor. Ceynak da Türk pazarını biliyor. Hatta şu anda Samsun'da limanda borularımız hazır bekliyor. TürkAkım'ın hayata geçirilmesi konusunda herhangi bir gecikme öngörmüyoruz. Takvime uygun olarak ilerliyoruz ve ilk hattın bahar aylarında tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin ilerleyişi konusunda rahatız ama tabii ki tedbirli olmalı ve işlerin zamanında bitmesi için adımlarımızı atmalıyız. Proje kritik ancak bu olumlu anlamda." diye konuştu.

Jurdik, projenin Türkiye'deki yüklenicileri ve BOTAŞ ile yakın temas içinde olduklarını belirterek, "Bu projede yüzlerce insanla çalışıyoruz. Düzenli buluşmalar gerçekleştiriyoruz. İyi bir iş birliği söz konusu." ifadesini kullandı.

KRİZDE DE MASADAYDI

Boru hattının karaya çıkacağı yer olan Kırklareli'nin Kıyıköy kasabasındaki çalışmaların devam ettiğini ve karadaki alım terminali inşaatı için de hazırlıkların yapıldığını dile getiren Jurdik, son haftalarda hızlı bir ilerleme olduğunu söyledi.

Jurdik, Rusya ile Türkiye arasında uçak krizinin yaşandığı dönemde projenin durumunun nasıl olduğuna ilişkin soruya, "Biz bu proje için görevlendirilmiş bir şirketiz. O dönemde de proje masadaydı ve çalışmalarımıza devam ediyorduk. Farklı senaryolar ve alternatifler düşünmedik." yanıtını verdi.

TÜM İZİNLER ZAMANINDA ALINDI

Projenin mühendislik çalışmalarından sorumlu direktörü Albert Haak da Türkiye ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. Haak, "Türk enerji bakanlığıyla tüm düzeylerde mükemmel bir iş birliğimiz var." ifadesini kullandı.

Haak, dikkatli ve özenli planlamanın yanı sıra söz konusu iş birliği sayesinde projeye dair tüm izinlerin zamanında alındığını da sözlerine ekledi.

PUTİN DUYURMUŞTU

Toplam iki hattan oluşacak ve kapasitesi 31,5 milyar metreküp olacak TürkAkım doğalgaz boru hattı ilk defa 2014'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyuruldu.

Her biri 930 kilometre uzunluğunda iki hattan oluşacak projenin ilk hattı Türkiye piyasasının ihtiyacını karşılayacak, ikinci hat ise Türkiye-Avrupa sınırına uzanarak güney ve güneydoğu Avrupa'ya Rus doğalgazının tedarikini sağlayacak.

Eylül 2017'de Türkiye'deki Doğalgaz Alım Terminali inşaatı için Petrofac şirketiyle sözleşme imzalandı. Petrofac da Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinden Tekfen ile ana alt yüklenici sözleşmesine imza attı.

23 Haziran 2017'de İsviçreli AllSeas şirketine ait Pioneering Spirit adlı dünyanın en büyük inşaat gemisi Karadeniz'in derin su kesimlerinde boru hattı döşeme çalışmalarına başladı.

Söz konusu projenin Türkiye'ye doğalgaz tedarik etmek için yapılmakta olan birinci hattının yüzde 80'den fazlası tamamlanmış bulunuyor.