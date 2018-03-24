Çocuğu olan memura yarım mesai başlıyor

Çocuğu olan memurlara yarı zamanı çalışma imkanı hayata geçiyor. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yarı zamanlı çalışmanın nasıl uygulanacağına yönelik yönetmeliği Başbakanlık'a gönderdiklerini belirterek, "İmzaya açıldı, bazı görüşler istendi. Çok kısa zaman içerisinde yürürlüğe girecektir. Müjde olarak bunu verebilirim" dedi.
İKİ EŞ DE YARARLANACAK TAKVİM'in ulaştığı kaynaklardan gelen bilgilere göre düzenlemeyle memur anneler isterlerse, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başlancık tarihine kadar haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilecek. Üstelik bu imkandan çocuğu olan erkek memurlar da yararlanabilecek. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde yarım zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her iki eş de isterlerse aynı anda faydalanabilecek.
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