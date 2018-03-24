;
Yol Durumu
  1. Bakan müjdeyi verdi! O ilçeye havalimanı geliyor
  2. Yeni anneye devletten en az 5050 lira!

Şaşkına çeviren anketi!

Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Kolukırık koordinatörlüğünde AREDA Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen '''' anketi kısa yoldan para kazanma çabalarına ilişkin önemli veriler ortaya koyuyor.

Etiketler: ,
  • 24 Mart 2018, Cumartesi 17:09
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar