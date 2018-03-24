984 bin kişiye iş

Türkiye'de istihdam artışı sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek, yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM YÜKSELİŞ TE 2017'de, istihdam edilenlerin sayısı 984 bin kişi artarak 28 milyon 189 bin kişi, istihdam oranı ise 0.8 puan artışla yüzde 47.1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65.6, kadınlarda ise yüzde 28.9 olarak belirlendi. Tarım sektöründe çalışan sayısı 5 milyon 464 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 22 milyon 724 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 19.4'ü tarım, yüzde 19.1'i sanayi, yüzde 7.4'ü inşaat ve yüzde 54.1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. İşgücü, 2017 yılında 31 milyon 643 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 52.8 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.5, kadınlarda ise yüzde 33.6 olarak gerçekleşti.
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