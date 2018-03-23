UBER’e taksimetre tepkisi

Türkiye Şoförler ve OtomobilcilerFederasyonu Başkanı Fevzi Apaydın,UBER ve benzeri sistemlerle yolcu taşımacılığınınyasal olmadığını belirterek, "Şehiriçinde bir noktadan diğer bir noktaya özelyolcu taşıma işlemi ancak taksimetre takılıtaksilerle yapılabilir" dedi. Taksimetreharici yapılan taşımacılığın korsan olduğunusöyleyen Apaydın, "Yolcudan internet aracılığıylatahsil edilen paradan kesinti yapılmasıkomisyonculuk niteliğindedir ve yasayaaykırıdır" ifadesini kullandı. Apaydın, eldeedilen komisyon bedelinin, vergilendirilememesininde devletin kaybı olacağını söyledi.Bu arada bir grup taksici sorunu CumhurbaşkanıErdoğan'a anlatmaya hazırlanıyor.
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