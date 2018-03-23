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’e metre tepkisi

UBER’e taksimetre tepkisi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, ve benzeri sistemlerle yolcu taşımacılığının yasal olmadığını belirterek, "Şehir içinde bir noktadan diğer bir noktaya özel yolcu taşıma işlemi ancak taksimetre takılı taksilerle yapılabilir" dedi. metre harici yapılan taşımacılığın korsan olduğunu söyleyen Apaydın, "Yolcudan internet aracılığıyla tahsil edilen paradan kesinti yapılması komisyonculuk niteliğindedir ve yasaya aykırıdır" ifadesini kullandı. Apaydın, elde edilen komisyon bedelinin, vergilendirilememesinin de devletin kaybı olacağını söyledi. Bu arada bir grup taksici sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatmaya hazırlanıyor.
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