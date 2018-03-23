'Ev'lenene 55 bin TL
Torba yasa ile vatandaşa destek yağacak. Çiftler konut hesabıyla 20’şer bin lira, çeyiz hesabıyla 7 bin 500’er lira devlet katkısı alabilecek. İşsizler istihdam destekleriyle rahatlayacak, gençlerin, kadınların yüzü gülecek
KONUT-ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI: Çeyiz hesabında azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e yükseltildi. Devlet katkısı ödemesinde azami tutar da 20 bin lira yapıldı. Çiftler bu imkanlardan ayrı ayrı yararlanıp 55 bin liraya varan katkı alabilecek.
BES'TE YENİ SÜRE: Bakanlar Kurulu'na; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkını 3 katına kadar artırma yetkisi verilecek.
ASGARİ ÜCRET DÜŞMEYECEK: Net asgari ücretlilere, bu yılın Ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak. İşverenlere 2016 ve 2017'de uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği bu yıl da devam edilecek.
İSTİHDAM ARTACAK: 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviği getiriliyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirleniyor.
ÜCRET DESTEĞİ: İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi 2 ayda bir devlet tarafından ödenecek.
KREŞ KOLAYLIĞI: Kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor.
GENÇLERE 2 FIRSAT: Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak. Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı sürecek.
KOLAY SİGORTA: Kapıcılarla ilgili sigorta işlemleri kolaylaşacak.
17 MİLYAR TL'LİK DESTEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa ile getirilen düzenlemelerin devlete toplam maliyeti, 17 milyar 298 milyon 228 bin lira olacak.
Etiketler: Torba Yasa , istihdam , sigorta , BES , sosyal güvenlik
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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