3 yılda 13 milyar yatırım
GSM operatörlüğünden ‘data firmasına’ dönüşümü tamamladıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, 3 yıl içinde 13 milyar lira yatırım yapacaklarını kaydetti
DÖNÜŞÜM TAMAM
Turkcell'i GSM operatöründen dergilik, müzik, TV, depolama ve mesajlaşma gibi servislerle bir 'data şirketine' dönüştürme sürecini tamamladıklarını belirten Terzioğlu, "SMS ve sesli görüşme yüzde 20'lerin altında. Biz yatırımımızın yüzde 98'ini verdiğimiz hizmetlere yapıyoruz. Müşterilerimiz de yüzde 98 bu alanları kullanıyor" diye konuştu.
3 YENİ VERİ MERKEZİ: "Büyümenin kaynakları 4.5G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler. 3 yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu'da dünya standartlarında 3 veri merkezi daha açacağız."
ENERJİ VE OTOMOTİV GELİYOR: "Turkcell'in teknoloji gücü ve bilgi birikimini; enerji, otomotiv, sağlık ve eğitim alanlarında yürütülen projelerle yeni değerler yaratmak için kullanacağız."
FİNTUR'DA SON AŞAMA: "Yüzde 41.45'lik hisse oranıyla ortak olduğumuz Fintur Holdings'teki varlıklarımızı, 'satış amaçlı elde tuttuğumuz varlıklar' olarak sınıflandırdık. Fintur şirketlerimizden Geocell'in 153 milyon dolar, Azercell'in ise 222 milyon euro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz."
HİSSE YÜZDE 76 KAZANDIRDI: "2010 'dan bu yana elde edilen kârın yüzde 54'ünü temettü olarak dağıttık. Bu dönemde dağıtılan toplam temettü 7 milyar lira seviyesinde oldu. Turkcell hissesi 2017 sonunda 15.48 liralık bir değere ulaştı, bu da yıllık ortalama yüzde 76'lık bir artışa tekabül ediyor."
Etiketler: kaan terzioğlu , GSM , Turkcell
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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