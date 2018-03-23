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3 yılda 13 milyar yatırım

operatörlüğünden ‘data firmasına’ dönüşümü tamamladıklarını söyleyen Genel Müdürü Terzioğlu, 3 yıl içinde 13 milyar lira yatırım yapacaklarını kaydetti

3 yılda 13 milyar yatırım
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şirketin 3 yıllık hedeflerini açıkladı. Geçtiğimiz 3 yıllık planlarındaki hedefleri 1 yıl önceden yakaladıklarının altını çizen Terzioğlu, 2020'ye kadarki 3 yıllık dönemde büyüme hedefini yüzde 14-16 aralığına yükselttiklerini söyledi. Terzioğlu, "Önümüzdeki dönemde ciromuzun yüzde 18'ini yatırımda kullanacağız. Türkiye'de ve yurt dışında, önümüzdeki 3 yılda 13 milyarlık liralık ilave yatırımı varsaymış durumdayız" dedi. Geçen yılı yüzde 23.4'lük gelir artışıyla tamamladıklarını anlatan Terzioğlu, 2017'yi en büyük 100 telekom şirketi içinde gelir büyümesinde ilk sırada kapattıklarını da açıkladı.

DÖNÜŞÜM TAMAM
'i operatöründen dergilik, müzik, TV, depolama ve mesajlaşma gibi servislerle bir 'data şirketine' dönüştürme sürecini tamamladıklarını belirten Terzioğlu, "SMS ve sesli görüşme yüzde 20'lerin altında. Biz yatırımımızın yüzde 98'ini verdiğimiz hizmetlere yapıyoruz. Müşterilerimiz de yüzde 98 bu alanları kullanıyor" diye konuştu.

3 YENİ VERİ MERKEZİ: "Büyümenin kaynakları 4.5G, dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler. 3 yıl içinde İzmir, Ankara ve Çorlu'da dünya standartlarında 3 veri merkezi daha açacağız."

ENERJİ VE OTOMOTİV GELİYOR: "Turkcell'in teknoloji gücü ve bilgi birikimini; enerji, otomotiv, sağlık ve eğitim alanlarında yürütülen projelerle yeni değerler yaratmak için kullanacağız."

FİNTUR'DA SON AŞAMA: "Yüzde 41.45'lik hisse oranıyla ortak olduğumuz Fintur Holdings'teki varlıklarımızı, 'satış amaçlı elde tuttuğumuz varlıklar' olarak sınıflandırdık. Fintur şirketlerimizden Geocell'in 153 milyon dolar, Azercell'in ise 222 milyon euro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

HİSSE YÜZDE 76 KAZANDIRDI: "2010 'dan bu yana elde edilen kârın yüzde 54'ünü temettü olarak dağıttık. Bu dönemde dağıtılan toplam temettü 7 milyar lira seviyesinde oldu. Turkcell hissesi 2017 sonunda 15.48 liralık bir değere ulaştı, bu da yıllık ortalama yüzde 76'lık bir artışa tekabül ediyor."
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