;
Yol Durumu
  1. Yemek kartıyla ilgili yeni düzenlemeler yolda

'den flaş hamle

() Genel Müdürü , "Erbil’e uçuşlarımız yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacaktır." dedi.

THYden flaş hamle

() Genel Müdürü , Irak'ın Erbil kentine uçuşların yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacağını duyurdu.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Erbil'e uçuşlarımız yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacaktır." ifadelerini kullandı

Etiketler: , ,
  • 23 Mart 2018, Cuma 18:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar