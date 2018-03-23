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yla ilgili yeni düzenlemeler yolda

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yemek kartıyla ilgili yeni düzenlemeler yolda

Palandöken, yazılı açıklamasında, lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların 81 ildeki esnaf odaları aracılığıyla na ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerini ileteceğini bildirdi.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 13:40
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