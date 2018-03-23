Palandöken, yazılı açıklamasında, lokantacılık sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların 81 ildeki esnaf odaları aracılığıyla yemek kartına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerini ileteceğini bildirdi.
Yemek kartıyla ilgili yeni düzenlemeler yolda
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yemek kartı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Etiketler: TESK , yemek kartı
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